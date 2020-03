Wird der HDD-Konzern (WKN: 731400) Ziel einer Übernahme? Das suggeriert ein öffentlich lanciertes Übernahmeangebot im Bundesanzeiger. Doch dieses wirft Fragen auf.

Gestern veröffentlichte Heidelberger Druck ein Statement, in dem es über ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot von HDD-Aktien durch einen sogenannten Herrn Moritz Müller aus London informiert. Dieser hatte am 3. März im Bundesanzeiger ein an die Inhaber von Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG gerichtetes freiwilliges öffentliches Kaufangebot publiziert. Der Konzern wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das Unternehmen "wegen Nichteinhaltung regulatorischer Vorgaben" bereits Kontakt zur BaFin aufgenommen habe und der Fall der Behörde zur Prüfung vorliege.

SD-Leser stehen auf der sicheren Seite...

...und warteten bei der HDD-Aktie bisher an der Seitenlinie. Anleger sollten sich von solchen "Spielchen" wie der vermeintlichen Übernahmeofferte nicht verunsichern lassen. Die Aktie des SDAX-Mitglieds zeigt heute trotz der neuerlichen Kursverwerfungen in den Leitindizes Gegenwehr - ein gutes Zeichen.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 }

.bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...