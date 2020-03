Wien (www.anleihencheck.de) - S&P stufte das Rating von Tui AG (Tui) von BB auf BB- hinab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ursächlich sei u.a. das länger als erwartet anhaltende Flugverbot der 737 MAX, welches sich negativ auf die Profitabilität und Cash-Generierung von Tui auswirke. Zudem werde auch die Widerstandsfähigkeit der Gruppe bei weiteren externen Schocks, u.a. auch aufgrund des Coronaviruses, in Frage gestellt. Tui sehe diesbezüglich derzeit nur geringe Auswirkungen auf das operative Geschäft, die erwartete Belastung lasse sich derzeit jedoch nicht verlässlich beurteilen. In den letzten Wochen seien die Buchungen zurückgegangen, würden sich insgesamt jedoch weiterhin über dem Vorjahr befinden. Die CDS Prämie (5J) habe sich vergangene Woche auf über 570 BP mehr als verdoppelt, während die Senior Anleihe zwischenzeitlich knapp 7 Prozentpunkte von Par nachgegeben habe. (News vom 05.03.2020) (06.03.2020/alc/n/a) ...

