Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der in Texas beheimatete Lebensmittellieferant Sysco emittiert eine Anleihe (ISIN US871829BJ50/ WKN A28TUH) mit Fälligkeit zum 15.02.2050, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 500 Millionen US-Dollar. Die Nominalverzinsung sei mit 3,30% festgesetzt. Die Kuponzahlungen würden im halbjährlich Turnus zum 15.08. und 15.02. stattfinden. Erstmalig werde der Kupon anteilig am 15.08.2020 ausbezahlt. ...

