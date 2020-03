FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius SE von 59,00 auf 50,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Medizinkonzern habe das Schlussquartal 2019 gut beendet, was hauptsächlich auf die Kliniktochter Helios zurückzuführen gewesen sei, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Corona-Epidemie habe er seine Schätzungen an den unteren Rand des Managementausblicks reduziert./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 09:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 11:15 / MEZ



ISIN: DE0005785604

