Guten Tag,die zarten Erholungsansätze von Beginn der Woche sind inzwischen Makulatur. Die Märkte befinden sich wieder im geradezu freien Fall. Exemplarisch dafür der DAX, der heute im Laufe des Tages ein bisheriges Tief von rund 11.461 Punkten markierte. Über allem schwebt natürlich weiterhin die Angst vor einem globalen und massiven Konjunkturabschwung infolge der Coronavirus-Epidemie. Das Gegensteuern einiger Notenbanken über Zinssenkungen (exemplarisch die US-Notenbank) hat die negative Einschätzung am Markt dabei wohl nur noch angefacht, weil man darin geradezu panikartige Beschlüsse sieht.Immerhin: Gewissermaßen funktionieren die üblichen Reflexe wieder. Und das ist schon ein gewisser Vorteil gegenüber der Vorwoche. Denn letzte Woche wurde ja bekanntlich ohne Ansehen der Person verkauft und das traf dann sogar Krisenhäfen wie das Gold. Zumindest heute kann das gelbe Edelmetall zulegen. Und auch am Devisenmarkt zeigt beispielsweise der Schweizer Franken, dass die Flucht in sichere Häfen wieder halbwegs funktioniert.

