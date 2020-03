FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 38 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die operative Wende sei nach einem schwachen Jahr 2019 bei dem Autobauer noch nicht in Sicht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte nochmals leicht seine bereits vorsichtigen Annahmen und rechnet 2020 mit weiteren Belastungen durch die Dauerthemen Dieselaffäre und Emissionen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 12:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / 12:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

