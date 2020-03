marktEINBLICKE um 12: Börsen im Panik-Modus, thyssenkrupp-Aktie im freien Fall

Die Ausbreitung des Virus in den USA, Europa und Großbritannien schürt an den Aktienmärkten Sorgen, dass der Wirtschaftsabschwung stärker ausfallen könnte als zunächst angenommen. Der DAX setzt am Freitagmittag kräftig zurück. Es droht ein baldiger Rückfall bis in den Bereich der 11.000er-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -3,5% 11.530 MDAX -3,8% 24.711 TecDAX -3,1% 2.823 SDAX -3,0% 11.045 Euro Stoxx 50 -3,1% 3.258

Die Topwerte im DAX sind Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Im Fokus stand auch die Aktie von thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). thyssenkrupp hat einen Großauftrag aus Brasilien an Land gezogen. Trotz dieser Erfolgsmeldung setzt die MDAX-Aktie am Freitagmittag um über 5 Prozent zurück und fällt damit auf den tiefsten Stand in der Unternehmenshistorie.

