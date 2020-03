=== M O N T A G, 9. März 2020 *** 00:50 JP/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis, München 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar 09:00 DE/Deutsch-Griechisches Wirtschaftsforum, Keynote von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (10:30) sowie Reden von Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis (14:00) und Bundeskanzlerin Merkel (14:15), Berlin 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 11:00 EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, PK zu den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit, Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Börsenfeiertag Russland D I E N S T A G, 10. März 2020 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Troisdorf), Bonn 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:10 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis, Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Holzminden *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis (10:00 PK in München), Herzogenaurach *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung der Konferenz "Neue Wege in der deutschen Regionalpolitik", Berlin *** 11:00 EU/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Konferenz "Neue Wege in der deutschen Regionalpolitik", Berlin 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Daktoa und Washington M I T T W O C H, 11. März 2020 *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Köln *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK), München *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Hannover *** 07:30 DE/Axel Springer SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:30 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London *** 10:30 GB/BIP Januar *** 10:30 GB/Industrieproduktion Januar *** 10:30 GB/Handelsbilanz Januar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede auf dem Dialogforum "Wirtschaft macht Klimaschutz", Berlin 11:00 DE/VöB, PK zur Kapitalmarktprognose, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar *** 13:30 US/Realeinkommen Februar 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Ifo- Institut zu "Europa der Innovationen", München *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen der RWTH Aachen, Berlin 19:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Portugals Premierminister Costa, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 12. März 2020 *** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis (12:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Zulässigkeit der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Karlsruhe 09:00 DE/Bund der Steuerzahler, PK zum Bericht "Frühjahrsputz 2020", Berlin *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 4Q *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 11:00 DE/LBBW, Jahresergebnis, Stuttgart *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Spitzentreffen zu Erneuerbaren Energien, Berlin *** 21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose F R E I T A G, 13. März 2020 *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Februar (endgültig) *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz), Luxemburg 10:00 DE/MVV Energie AG, HV, Mannheim 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen von Mitteln aus den zielgerichteten langfristigen Refinanzierungsgeschäften der zweiten Serie (TLTRO2) *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Luxemburg (S&P), Malta (S&P), Norwegen (S&P), Österreich (S&P), Portugal (S&P), Ukraine (S&P), Polen (Moody's), Slowakei (Moody's) - DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2019, Frankfurt S A M S T A G, 14. März 2020 - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Außengebiet Northern Marianas S O N N T A G, 15. März 2020 *** 08:00 DE/Kommunalwahlen in Bayern (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

