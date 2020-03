Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play hat 111 Start-ups in seine Frühjahr 2020-Batches aufgenommen. Die Start-ups wurden für eines der folgenden Programme ausgewählt, die bis Mai laufen: Marke & Einzelhandel, Lebensmittel & Getränke, Medien & Werbung, Neue Materialien & Verpackung, Lieferkette, Nachhaltigkeit oder Reisen & Gastgewerbe. 21 % der Start-ups haben ihren Sitz außerhalb der USA und repräsentieren 13 Länder, darunter Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Guatemala, Indien, Irland, Israel, die Niederlande, Spanien und Großbritannien. Eine vollständige Liste der Start-ups finden Sie auf http://bit.ly/pnpspring2020."Diese Unternehmer haben einen starken Hintergrund und großartige Ideen", so Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play. "Ich freue mich, sie in unserer Community willkommen zu heißen".In den nächsten drei Monaten haben die ausgewählten Start-ups Gelegenheit, das globale Netzwerk von Plug and Play aus Unternehmenspartnern, Risikokapitalfinanzierern und Branchenführern persönlich zu treffen. Jedes Unternehmen wird zu privaten Deal-Flow-Sitzungen, Networking-Events, Mentorensitzungen und mehr einladen, um seine Chancen für exklusive Pilotprojekte, POCs, neue Kunden und Investitionen zu erhöhen. Es gibt keine Eigenkapitalanforderungen an die Start-ups für die Teilnahme.Die Einteilung der Gruppen beginnt zwischen dem 5. und 7. Mai auf dem Plug and Play-Frühjahrsgipfel 2020. Melden Sie sich an: https://www.plugandplaytechcenter.com/events/spring-summit-2020/.Plug and Play hat zudem seinen Unternehmensleistungsbericht für 2019 veröffentlicht. Um sich über neue Programme, Standorte, Investitionen und mehr zu informieren, lesen Sie den vollständigen Bericht: https://www.plugandplaytechcenter.com/2019-report/.Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Mit unserem Hauptsitz im Silicon Valley bauen wir Beschleunigerprogramme, Unternehmensinnovationsdienste und einen internen VC auf, um technologischen Fortschritt schneller als je zuvor voranzutreiben. Seit unserer Gründung 2006 haben sich unsere Programme weltweit ausgeweitet und sind heute an über 25 globalen Standorten vertreten, so dass Start-ups die notwendigen Ressourcen erhalten, um im Silicon Valley und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Mit mehr als 10.000 Start-ups und 300 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir in vielen Branchen das ultimative Start-up-Ökosystem geschaffen. Unternehmen in unserer Gemeinde haben über 7 Milliarde USD an Finanzmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.plugandplaytechcenter.com/.KontaktAllison Romeroallison@pnptc.com(408) 524-1457 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1099776/Plug_and_Play_startups.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpgOriginal-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126011/4539873