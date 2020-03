Deutsche Industrie REIT-AG: Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Dividende in Höhe von EUR 0,16 je Aktie und wählt AufsichtsratDGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Deutsche Industrie REIT-AG: Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Dividende in Höhe von EUR 0,16 je Aktie und wählt Aufsichtsrat06.03.2020 / 15:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Dividende in Höhe von EUR 0,16 je Aktie und wählt AufsichtsratRostock, 06. März 2020 - Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1), die heute in Berlin stattfand, hat beschlossen den Aufsichtsrat auf fünf Mitglieder zu erweitern und die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Hans-Ullrich Sutter, Dr. Dirk Markus und Achim Betz wiedergewählt sowie Cathy Bell-Walker und Antje Lubitz neu in den Aufsichtsrat gewählt.In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurde Herr Hans-Ulrich Sutter wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Dr. Dirk Markus wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden, Herr Achim Betz zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.Die Hauptversammlung hat die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,16 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschlossen.Des Weiteren wurden Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2018/19 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/20 wurde die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, gewählt. Darüber hinaus wurden verschiedene kleinere Satzungsänderungen verabschiedet. Außerdem wurde ein neues Genehmigtes Kapital 2020 geschaffen und es erging ein Beschluss über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts.Es waren ca. 58% des Grundkapitals vertreten (Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung: 29.163.187 EUR).Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Internetseite veröffentlicht unter:https://deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung/2020/Über die Deutsche Industrie REIT-AGDie Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragsteuerbefreiung.Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 53506.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1 WKN: A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 991573Ende der Mitteilung DGAP News-Service991573 06.03.2020