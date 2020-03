Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Commerzbank rüstet. Die Aktie der Bank befindet sich auf einem Allzeittief. Aktuell verschärft man die Notfallmaßnahmen. Man wolle verhindern, dass bei einem Ausbruch des Coronavirus das komplette Team ausfalle, so die Bank. Bei den Verkäufen steht Continental auf dem vierten Platz. Gestern hat Conti schwache Zahlen und einen enttäuschenden Ausblick veröffentlicht. Heute nun hat JP Morgan das Kursziel für die Aktie von Continental von 119 Euro auf 80 Euro gesenkt.