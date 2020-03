Der Sell off vom 6. März muss noch nicht das Ende sein. Christoph Zwermann von Zwermann Financial zieht Parallelen zu 1987. Und dann wäre noch nicht Ende, kein Boden. Mittelfristig kann der DAX auf 10000 fallen. Was kommt noch? Credit Crunsh befürchtet? Weitere Zinssenkungen? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv