Die Zugewinne die der Dow Jones noch am Mittwoch einfahren konnte, hat er gestern zu einem großen Teil bereits wieder abgebaut. So ging es für den Dow um 3,5 Prozent abwärts. Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 schlossen über drei Prozent im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Öl, Exxon Mobil, Boeing, Apple, AMD, Cypress Semi., Zoom, Netflix und iQiyi. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.