Wie Barrick Gold (CA0679011084) in einer Unternehmensmeldung am 04.03.2020 mitteilte, wurde der Verkauf seines 90 %-Anteils am Massawa-Projekt im Senegal abgeschlossen.In Übereinstimmung mit seiner Strategie, sich auf erstklassige Lagerstätten zu konzentrieren, meldete Barrick Gold nun den Abschluss der Transaktion.Dabei erwarb die Teranga Gold Corp. den Anteil von 90 %, den Barrick und sein senegalesischer Partner am Massawa Gold Projekt gehalten hatten. Teranga Gold kann nun wie geplant seine Sabodala Goldmine mit dem Massawa-Projekt kombinieren.Als Teil der Transaktion erhalten Barrick und sein Partner eine Vorabzahlung von 380 Mio. Dollar, welche aus 20,72 Mio. Aktien von Teranga Gold im Gegenwert von rund 80 Mio. Dollar und einer Barzahlung von 300 Mio. Dollar bestehen. Weitere 50 Mio. Dollar können an Barrick gezahlt werden, wenn der Goldpreis sich in den auf den Abschlusszeitpunkt folgenden 3 Jahren vorteilhaft entwickelt. Sollte der durchschnittliche Goldpreis in dieser Zeit über 1.450 Dollar, aber unter 1.500 Dollar liegen, erhält Barrick 25 Mio. Dollar zusätzlich. Liegt er über 1.500 Dollar aber unter 1.600 Dollar, erhält Barrick 35 Mio. Dollar.liegt er über 1.600 Dollar, erhält der Konzern 50 Mio. Dollar.

