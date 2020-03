Deutsche Lufthansa AG: Lufthansa Group beschließt weitgehende KapazitätsanpassungenDGAP-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Deutsche Lufthansa AG: Lufthansa Group beschließt weitgehende Kapazitätsanpassungen06.03.2020 / 16:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Lufthansa Group ist in den letzten Tagen drastischen Buchungsrückgängen und zahlreichen Flugstornierungen infolge der Ausbreitung des COVID-19 Virus ausgesetzt. Mittlerweile sind davon alle Verkehrsgebiete betroffen.Der Vorstand der Deutsche Lufthansa AG hat deshalb heute entschieden, die angebotene Flugkapazität noch stärker als bislang geplant zu verringern. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage, soll die Kapazität in den nächsten Wochen um bis zu 50% reduziert werden.Die Maßnahme dient dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern. Sie ergänzt die geplanten Sparmaßnahmen im Personalbereich, bei Sachkosten und Projektbudgets sowie weitere Liquiditätsmaßnahmen.Verantwortliche Person: Dennis Weber, Leiter Investor Relations, Telefon: 069 / 696 2800006.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG Venloer Str. 151-153 50672 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)69 696 28000 Fax: +49 (0)69 696 90990 E-Mail: investor.relations@dlh.de Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations ISIN: DE0008232125, DE0008232125 WKN: 823212 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 991517Ende der Mitteilung DGAP News-Service991517 06.03.2020 CET/CEST