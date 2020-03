Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim an der Brenz (pta035/06.03.2020/15:45) - Wie wir soeben erfahren haben, liegt der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A., an der die Konsortium AG mit 90 % beteiligt ist, nunmehr das Gutachten für ihren Immobilienbesitz vor, vgl. Ad-Hoc-Mitteilung vom 29.10.2019.



Das Gutachten für sämtliche Immobilien weist einen Wert von 4,716 Millionen Euro aus, wobei berücksichtigt werden muss, dass noch Renovierungsarbeiten an Wohnräumen durchgeführt werden müssen.



Derzeit erzielt die Gesellschaft ca. 260.000 Eur Mieteinnahmen pro Jahr, sodass das Gutachten von einer unserer Meinung nach realistischen Bewertung bei einer Rendite von 5,5 % pro Jahr, ausgeht.



Der Bilanzansatz für den gesamten Immobilienbestand beträgt lediglich ca. 780.000,00 Eur.



Die stillen Reserven belaufen sich somit auf ca. 3,9 Millionen Euro vor Steuern.



Da die Konsortium AG mit 90 % an der KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A. beteiligt ist, betragen die stillen Reserven für die Konsortium AG ca. 3,5 Millionen Euro bzw. ca. 1,80 Eur je Aktie der Konsortium AG.



Das Eigenkapital der Konsortium AG zum 30.06.2019 betrug ca. 4,6 Millionen Euro bzw. 2,38 Eur je Aktie.



Gem. Ad-hoc-Mitteilung vom 29.10.2019 werden weitere 0,75 Eur je Aktie an stillen Reserven in den Bilanzansätzen auf die KK Immobilien Fonds I AG & Co. KG a.A., der Beteiligungen im Baltikum AG und die Klosterbrauerei Königsbronn AG gese-hen.



Der faire Wert je Aktie der Konsortium AG liegt bei ca. 4,90 Eur je Aktie (vor Steuern).



Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Konsortium Aktiengesellschaft Tel.: +49 7321 92534100 E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de



ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



