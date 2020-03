Auf Regen folgt Sonnenschein, lautet ein deutsches Sprichwort. Für den Monat Februar sollte es wohl eher heißen: Auf Sonnenschein folgt Regen. Zumindest am Aktienmarkt. Noch bis zur Monatsmitte strahlte die Sonne vom Himmel, liefen Indizes und mehr noch der DWS Concept Platow Fonds in ihren seit Herbst etablierten Aufwärtstrendkanälen.Doch im Schlussdrittel regnete es ordentlich, um im Bild zu bleiben. Mehr noch: Es blitzte und donnerte heftig. Die scharfe Abwärtsbewegung erfasste den DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) sogar überproportional. Auf Monatsbasis war der Kursverlust fast so groß wie im Dezember 2018 oder wie im Finanzkrisenjahr 2008 im Januar, September und Oktober. Langfristig, auf Sicht von zwölf Monaten und seit Jahresbeginn liegt seine Wertentwicklung zwar unverändert klar vor DAX und SDAX, doch haben wir uns die vergangenen Handelstage schon anders vorgestellt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Der Auslöser für den Kurssturz an den Märkten war die plötzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...