London (www.anleihencheck.de) - Die Ausbreitung des Corona-Virus hat die Geldpolitik zu außergewöhnlichen Maßnahmen bewegt, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay.Zum ersten Mal seit 2008 habe die US-Notenbank FED in der vergangenen Woche die Zinsen außerhalb der regulären Sitzungstermine gesenkt. In Dowdings Gesprächen in Washington sei klar geworden, dass noch weitere Zinssenkungen als sinnvoll angesehen würden, um die Finanzmärkte notfalls zu stabilisieren. Es sei allerdings auch eine gewisse Angst deutlich geworden, dass ein solcher Fahrplan die Zinsen bis auf null drücken könnte. Wenn die Wirtschaft das nächste Mal an Fahrt verliere, wäre der Spielraum der Geldpolitik dann sehr klein. ...

