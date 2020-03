Während es an den Aktienmärkten weiter nach unten geht, bleibt die starke Nachfrage bei den Festverzinslichen ungebrochen. Sichere Investments sind in unsicheren Zeiten gefragt, die Sorge um die Auswirkungen des Coronavirus lässt die Anleihenkurse weiter steigen.Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel entsprechend mehrheitlich im Plus gezeigt. Die Renditen am ...

