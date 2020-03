sino AG: High End Brokerage | Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG werden der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR pro Aktie vorschlagenDGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Dividende sino AG: High End Brokerage | Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG werden der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR pro Aktie vorschlagen06.03.2020 / 17:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Düsseldorf, den 06.03.2019Der Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG haben in ihrer heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der am 27.05.2020 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft eine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2018/2019 in Höhe von 0,64 EUR pro sino Aktie vorzuschlagen.Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - 0211 36 11 2040 ihillen@sino.deKontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 222006.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 991665Ende der Mitteilung DGAP News-Service991665 06.03.2020 CET/CEST