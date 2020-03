Wer kennt sie nicht, die Tupperdosen oder zumindest die berühmt-berüchtigten Tupperware-Parties? Damit könnte nun schon bald Schluss sein. Denn um die Firma Tupperware Brands (WKN: 901014) steht es finanziell schlechter und schlechter.

Der in Schieflage geratene Hersteller von Kunststoff-Haushaltsartikeln "verdankt" das hauptsächlich kräftigen Umsatzrückgängen - im September-Quartal um 13,9 Prozent - daraus resultierenden Gewinneinbrüchen, kombiniert mit einer einseitigen Bilanzstruktur.

Der im November vorgelegte Quartalsbericht weist für das September-Quartal Umsätze in Höhe von 418 Millionen US-Dollar aus bei einem Bruttogewinn von 277 Millionen US-Dollar. So weit, so gut. Doch dann verschob das Unternehmen die Veröffentlichung des 2019er Geschäftsberichts wegen Ungereimtheiten bei der Bilanzierung des Beauty-Geschäfts "Fuller Mexico".

Die Hoch-Zeit scheint vorbei

Die Tupperdosen der Firma aus Florida entwickelten sich in den Nullerjahren zum Inbegriff für Haushaltsdosen oder Aufbewahrungsbehälter aus Plastik. Auch das Geschäftsmodell war und ist einzigartig aufbauend auf einem Direktvertriebssystem via Organisationen oder Einzelpersonen.

