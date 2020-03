Die OMV könnte ihre Beteiligung am Chemiekonzern Borealis von derzeit 36 auf 75 Prozent aufstocken und dafür bis zu 4,5 Mrd. Euro ausgeben. Das berichtet "Der Standard" am Freitag online und beruft sich dabei auf inoffizielle Informationen aus der OMV. Einen entsprechenden Beschluss könnte der OMV-Aufsichtsrat demnach schon am Mittwoch fassen.Auf der Tagesordnung stehe auch ein "Antrag auf Erwerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...