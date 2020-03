Hamburg (ots) - Hamsterkäufe spiegeln die Verunsicherung der Bevölkerung wider. Patienten suchen Sicherheit im Hinblick auf eine mögliche Corona-Infektion bei ihren Hausärzten.Diese wollen allerdings keine Besuche von Patienten mit begründetem Corona-Verdacht. Erstens fehlt ihnen oftmals die geeignete Ausstattung mit Schutzanzügen und -masken; zweitens haben sie die Befürchtung, dass ihre Praxen durch die lokalen Gesundheitsbehörden temporär geschlossen werden.Patienten sollen lieber anrufen. Aber schon in normalen Zeiten sind Hausarztpraxen telefonisch schwer erreichbar. Warteschleifen sind die Normalität.Die Hamburger Gesundheitsplattform meinRezept.online bietet eine für Arztpraxen und Patienten kostenfreie und schnelle Lösung: Ein Button für Corona-Tests, integriert in die Website oder das Google-Profil der Hausärzte, auf den in der telefonischen Warteschleife der Praxis hingewiesen wird. "Die Einbindung des Buttons und die Anpassung des Praxisablaufs steht nach wenigen Minuten", so Hanno Behrens, einer der Gründer von https://meinrezept.online. Patienten schicken über den Button ihren Hausärzten einen ausgefüllten Online-Fragebogen, der nach den Vorgaben des Robert Koch Instituts und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) entwickelt wurde. Hausärzte werten die Fragebögen im Hinblick auf einen begründeten Verdacht und eine mögliche Kostenerstattung eines Corona-Tests durch die Krankenkassen aus. "Mit dem Button auf unserer Webseite kann ich auf die Corona-Sorgen meiner Patienten sofort auch ohne Schutzausstattung reagieren" bestätigt der Hamburger Hausarzt Dr. Axel Moormann.Patienten können diese Auswertung abwarten, oder sich direkt einen Corona-Selbsttest schicken lassen, dessen Kosten sie je nach Urteil des Hausarztes von den Krankenkassen erstattet bzw. bezahlt bekommen.Die Selbsttest-Kits werden inklusive einer Video-Anleitung und einem frankierten Rückumschlag von dem Hamburger Labor Dr. Heidrich & Partner direkt an die Patienten verschickt. Innerhalb von drei Tagen haben die Patienten Sicherheit über eine mögliche Corona-Infektion. "Wer die Ergebnisse einen Tag schneller bekommen möchte, kann die Probe durch eine vertraute Person auch direkt beim Labor abgeben lassen" betont Labor-Chef Dr. Jens Heidrich.Entfällt eine Erstattung durch die Krankenkasse, berechnet das Labor den Patienten nach GOÄ EUR153,58. meinRezept.online stellt seine Leistung in dieser Krisensituation Ärzten und Patienten kostenfrei zur Verfügung.Für die Einbindung des Buttons müssen sich Ärzte mit ihrer Praxis bei meinRezept.online registrieren. Ihr Webmaster erhält dann automatisch einen individuellen Code zur einfachen und schnellen Übernahme in die Ärzte-Homepage.Pressekontakt:meinRezept.onlineAxel-Springer-Platz 320355 HamburgHanno Behrens(040) 605 900 900hcb@meinrezept.onlineOriginal-Content von: meinRezept.online - GORILLA Logistics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142069/4540018