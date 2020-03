FRANKFURT (Dow Jones)--Der Software-Konzern SAP will das kräftige Wachstum im Cloud-Geschäft in den nächsten Jahren fortsetzen und die Profitabilität dabei stärker als bislang kommuniziert steigern. "Wir haben die riesige Gelegenheit, unsere Kunden über die Jahre stärker in die Cloud zu konvertieren. Das geht jetzt erst richtig los", sagte Finanzvorstand Luka Mucic der Börsen-Zeitung. Das mittelfristige Margenziel von 75 Prozent für die Cloud-Sparte müsse dabei nicht das Ende sein.

In den Bereichen Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) seien deutlich höhere Margen realisierbar. "Das sehen wir selbst, aber auch bei Wettbewerbern, die kein IaaS-Geschäft haben: Bruttomargen jenseits der 80 Prozent sind möglich."

Auch bei schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen, wie aktuell der Belastung durch das Coronavirus, erweise sich die Cloud mit ihren wiederkehrenden Erlösen und stabilen Cashflows als stabilisierender Faktor. "Unser Geschäft setzt sich mittlerweile ohnehin immer mehr aus planbaren Erlösen zusammen. Dieses Jahr werden diese bei rund 70 Prozent landen. Das gibt uns bei kurzfristigen Krisen eine gewisse Absicherung", so Mucic.

Er gehe davon aus, dass SAP 2020 trotz des Coronavirus keine wesentlichen Probleme mit ihren Zielen bekommen werde.

March 06, 2020 14:02 ET (19:02 GMT)

