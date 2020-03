Osnabrück (ots) - Kanzlerkandidaten-Debatte in der SPD: Stegner kritisiert Kühnert und SchröderOsnabrück. Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hat Äußerungen von SPD-Bundesvize Kevin Kühnert und Altkanzler Gerhard Schröder zur Kanzlerkandidatur bei den Sozialdemokraten kritisiert. "Die Kandidatendebatte brauchen wir im Augenblick so nötig wie einen Kropf", sagte Stegner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zwar müsse die SPD zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 "unbedingt einen Kanzlerkandidaten aufstellen". Doch erst müsse die Partei "wieder über Inhalte stärker werden".Juso-Chef Kühnert hatte zuvor gefordert, dass die SPD über die Kanzlerkandidatur für 2021 schon dieses Jahr entscheidet. Gleichzeitig hatte Altkanzler Schröder in einem Interview fünf Namen genannt, die für ihn als SPD-Kandidaten geeignet wären: "Olaf Scholz, Hubertus Heil, Franziska Giffey, Rolf Mützenich und Lars Klingbeil, der Generalsekretär - die würde ich im Moment sehen", erklärte Schröder.Stegner warnte vor solchen Spekulationen. "Allzu oft waren wir mit den Kandidaten zu früh dran und mit den Inhalten zu spät", sagte er. "Das sollten wir diesmal unbedingt vermeiden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4540068