Wochenrückblick KW 10: Fed-Leitzinssenkung verpufft schnell, DAX-Anleger schauen auf Corona

Die Leitzinssenkung der Fed hat den Märkten nur kurz Auftrieb verliehen. Stattdessen machten sich erneut die Unsicherheiten rund um das Coronavirus und seine Folgen bemerkbar. So rutschte der DAX weiter unter die 12.000-Punkte-Marke ab.

Deutschland

Der Coronavirus zieht das Gros der Aktien in den Keller. Nicht aber die Aktie von TeamViewer. Der Software-Hersteller gehört derzeit zu den ganz großen Corona-Gewinnern und konnte an der Börse zuletzt neue Kaufsignale generieren. Und es gibt gute Gründe, warum die Kletterpartie jetzt erst richtig losgehen dürfte. Mehr dazu hier.

Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor stellt für das laufende Jahr einen weniger starken Umsatzrückgang in Aussicht als von Branchenexperten erwartet worden ist. An der Börse bleibt die Lage für den MDAX- und TecDAX-Wert dennoch weiter angespannt. Neue Kursverluste liegen in der Luft. Mehr dazu hier.

