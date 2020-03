=------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Führungswechsel 06.03.2020 Premstaetten - Premstätten, Österreich (6. März 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass Finanzvorstand Michael Wachsler mit Wirkung zum 31. Mai 2020 aus dem Vorstand von ams ausscheiden wird. Als Bestandteil einer langfristigen Nachfolgepolitik plant der Aufsichtsrat, Michael Wachsler nach Ablauf einer zweijährigen Cooling-off-Periode zur Wahl in den Aufsichtsrat von ams in der Hauptversammlung 2022 vorzuschlagen. Hans Jörg Kaltenbrunner, Aufsichtsratsvorsitzender von ams, betont: "Als langjähriges Mitglied des Vorstandes spielte Michael Wachsler mit seiner herausragenden Expertise und Erfahrung weit über seine Position als CFO hinaus eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von ams von einem mittelgroßen Unternehmen mit Fokus auf Europa zu einem weltweit erfolgreichen und global führenden Anbieter von Sensorlösungen mit über USD 2 Mrd. Umsatz. Der Aufsichtsrat dankt Michael Wachsler für 19 Jahre außerordentliches Engagement. Wir sind sehr erfreut, dass Michael in den kommenden beiden Jahren in einer beratenden Funktion weiter für ams tätig sein wird und sodann seine Führungskompetenz auch dem Aufsichtsrat zur Verfügung stellen möchte." Gleichzeitig freut sich der Aufsichtsrat von ams bekannt zu geben, dass Ingo Bank mit Wirkung vom 1. Mai 2020 als CFO in den Vorstand von ams eintreten wird. Ingo Bank wird dementsprechend mit Wirkung zum 30. April 2020 aus dem Vorstand der OSRAM Licht AG ausscheiden, wo er die Position des Finanzvorstands innehat. Die Bestellung von Ingo Bank umfasst einen Zeitraum von drei Jahren. Ingo Bank ist Diplom-Ökonom und kann eine starke Erfolgsbilanz aus seiner Tätigkeit in diversen Technologiemärkten vorweisen. Er wechselte 2016 zu OSRAM Licht AG und war zuvor Finanzvorstand von Parexel, einem börsennotierten Anbieter von biopharmazeutischen Dienstleistungen mit Sitz in den USA. Davor war Ingo Bank 18 Jahre bei Philips in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Finanzverantwortlicher einer Geschäftseinheit von Philips Lighting sowie als Finanzvorstand des Geschäftsbereichs Healthcare. Ingo Bank ist deutscher Staatsbürger und hat im Laufe seiner 25-jährigen Laufbahn in Europa, Asien sowie den USA gelebt. Hans Jörg Kaltenbrunner fügt hinzu: "Der Aufsichtsrat freut sich sehr, Ingo Bank mit seiner umfangreichen internationalen Erfahrung und hervorragenden Finanzexpertise in Technologiemärkten als neuen CFO von ams zu begrüßen. Dieser nahtlose Übergang erlaubt ams, seine erfolgreiche Entwicklung konsequent fortzusetzen." ### Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/] ams social media: >Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/ company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/ /www.youtube.com/user/amsAnalog] ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 11:31 ET (16:31 GMT)