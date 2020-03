HANNOVER (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen für Ärzte an Unikliniken haben die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) eine Einigung erzielt. Das teilten der Marburger Bund und das niedersächsische Finanzministerium am Samstag mit - Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ist der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft. Verhandelt wurde für rund 20 000 Ärztinnen und Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken. Die Tarifverhandlungen liefen seit Anfang November. Details sollten bei einer Pressekonferenz am Samstagvormittag bekannt gegeben werden./lvo/DP/zb