BERLIN (dpa-AFX) - Der ZDF-Freitagskrimi hat mal wieder das Quotenrennen gewonnen, auf dem zweiten Platz zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen landete die RTL -Tanzshow. Die Folge "Auf gute Nachbarschaft" aus der Serie "Der Staatsanwalt" mit Rainer Hunold als Wiesbadener Staatsanwalt Bernd Reuther verfolgten ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,17 Millionen, was 16,7 Prozent Marktanteil entsprach. Die RTL-Show "Let's Dance" sahen 4,51 Millionen, was wegen der längeren Dauer sogar 17,8 Prozent Marktanteil entsprach.



Dahinter landete die ARD-Komödie "Praxis mit Meerblick: Alte Freunde" mit 4,31 Millionen Zuschauern im Ersten (14,0 Prozent). ProSieben hatte mit dem Actionthriller "The Revenant - Die Rückkehrer" mit Leonardo DiCaprio 1,58 Millionen Zuschauer (5,7 Prozent). Sat.1 erreichte mit der Timur-Vermes-Verfilmung "Er ist wieder da" von David Wnendt mit Oliver Masucci als Adolf Hitler in der Berliner Gegenwart 1,17 Millionen (4,0 Prozent).



Unter einer Million Zuschauer hatten RTLzwei mit dem US-Science-Fiction-Film "Robocop" (0,86 Millionen/2,9 Prozent), Vox mit der Serie "Bones - Die Knochenjägerin" (0,84 Millionen/2,7 Prozent) und ZDFneo mit der Serie "Death in Paradise" (0,69 Millionen/2,2 Prozent).



Auffällig gut lief es am späteren Abend für die ZDF-Satiresendung "heute-Show" mit 4,23 Millionen Zusehern (17,4 Prozent) ab 22.30 Uhr. Die Sendung "Das Literarische Quartett" danach - erstmals mit der Schriftstellerin Thea Dorn als Gastgeberin sowie den Gästen Marion Brasch, Vea Kaiser und Jakob Augstein - sahen ab 23.10 Uhr 0,80 Millionen (4,5 Prozent)./gth/DP/zb

RTL GROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de