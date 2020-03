TEHERAN (dpa-AFX) - Binnen eines Tages sind in Iran mehr als 1000 weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 erfasst worden. Die Gesamtzahl erfasster Nachweise liege nun bei 5823, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, am Samstag in Teheran. Die Zahl registrierter Covid-19-Todesfälle stieg demnach von 124 auf 145. Die meisten Infektionen würden weiterhin in der Hauptstadt Teheran erfasst, hieß es./str/fmb/DP/zb