GoldEs quietschte in dieser Woche gewaltig an den Kapitalmärkten. Dies galt auch für die Edelmetalle als Spiegel des nervösen Oszillierens der Anleger um das unsichere Ausmaß der Corona-Pandemie. Ging es vergangene Woche trotz bereits deutlich schwächerem US-Dollar noch in den Keller, so erinnerten sich in der Berichtswoche wohl auch einige Investoren, die bislang weniger Wert auf Edelmetalle legten, daran, dass Gold im optimalen Portfolio sowohl den Ertrag erhöht als auch das Risiko senkt. Das Thema "Gegenparteienrisiko' beginnt zunehmend ins Bewusstsein der Anleger zu tröpfeln, auch wenn die Renditen einen wahren Kollaps erlitten.Vor diesem Hintergrund drehte Gold im Vergleich zur Vorwoche auf der Hacke und legte im Berichtszeitraum um 87,90 Dollar bzw. 5,5 % zu. Der US-Dollar schwächte sich parallel dazu um 2,33 % gegen den Euro ab, während der knochenharte Schweizer Franken weiter um 0,68 % gegen den Euro auf den höchsten Stand seit Juli 2015 stieg! Die CoT-Daten vom 03.03.2020 zeigen einen Rückgang der Short-Position der Commercials um 7 % auf 351.011 Kontrakte. Die Zahl der offenen Kontrakte sank um 6 % auf immer noch hohe 691.085.

