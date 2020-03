Illnau ZH (ots) - Der erfolgreiche Ländlermusiker, Komponist, Verleger und Produzent René Wicky (*3.12.1941) aus Oberägeri ZG ist eine Koryphäe der Schweizer Volksmusikszene. Schweizweit bekannt ist er auch seit drei Generationen als Akkordeonist von Jost Ribary senior, Jost Ribary junior und Jost Ribary III. René Wicky wird für sein einmaliges und vielseitiges Lebenswerk ausgezeichnet.Zur Musik gekommen ist René Wicky über einen Schulkollegen in der 5. Klasse in Bolken SO, wo seine Eltern damals eine kurze Zeit lang wirteten. Dieser zeigte ihm ein Flugblatt, auf dem Hans Christen Schüler für Handorgelstunden suchte. Allerdings durfte der Mitschüler Wickys nur dann in den Unterricht, wenn er einen Kollegen fände. René Wickys Eltern willigten ein, und nach nur drei Stunden auf der diatonischen Handorgel teilte der Lehrer diesen mit, er wolle René auf der chromatischen Handorgel unterrichten. Er habe das Gefühl, dass etwas in dem Buben stecke. Und er sollte recht behalten.Nach dem Umzug zurück in den Kanton Zug nahm die musikalische Karriere von René Wicky rasch ihren Lauf. Er spielte erfolgreich am Eidgenössischen Handorgel-Musikfest in Luzern, übte täglich während Stunden und lernte im damaligen Ländlermekka der Innerschweiz, dem «Bahnhöfli» in Baar, Jost Ribary senior kennen. Seither spielt René Wicky mit den Ribarys: mit Jost Ribary senior, dem «Steiner-Chilbi-Ribary», Jost Ribary junior, dem «Chatzebüsi-Ribary», und Jost Ribary III, dem «Schwalbenäscht-Ribary».René Wicky komponierte weit über 1000 Volks- und Blasmusiktitel, wobei der «Schönegg-Marsch» wohl seine bekannteste Eigenschöpfung ist, gefolgt von «Innerschwyzer-Schtimmig», «Blick uf See und Bärge», «Im Rössli z'Steihuse», «S'Härz am rächte Fläck», «Fröhlich dur s'Läbe», «Erinnerig a schöni Stunde» und «Viel Glück uf de Wäg».Von 1969 bis 1983 war er Schallplattenproduzent bei Polydor und Polygram, wo er mit Grössen wie Ernst Mosch und Max Greger zusammenarbeiten konnte. Seit 1983 produziert er selbständig und sehr erfolgreich mit seinem Label Corema Records und vertreibt Noten über seinen Verlag Cresta Musik in seiner Heimatgemeinde Oberägeri ZG.Zu seinen Markenzeichen sind über all die Jahrzehnte seine ausgesprochen grosse Bescheidenheit und sein markanter und immer gleichbleibender Brillentyp geworden. René Wicky ist ein äusserst seriöser, zuverlässiger, höchst musikalischer, gemütlicher, urchiger, kreativer, umgänglicher, verständnisvoller, beliebter, sympathischer, ehrlicher, fleissiger, genügsamer, schaffensfreudiger, freundlicher und sehr glaubwürdiger Mensch. René Wicky hat die höchste Schweizer Auszeichnung im Folklorebereich für sein Lebenswerk mehr als verdient. Die Verleihungsfeier «Goldener Violinschlüssel 2020» für René Wicky findet am 12. September 2020 statt.Kontakt:Verein Goldener Violinschlüssel, 8000 Zürichwww.goldenerviolinschluessel.chPräsident: Walter Näf, Telefon 0716333313, 0795427610, E-Mailpraesident@goldenerviolinschluessel.chMedien: Martin Sebastian, Telefon 0713515451, 0792088563, E-Mailmartin.sebastian@folkloreexperte.chViolinschlüsselträger 2020: René Wicky, Grubenstrasse 19, 6315Oberägeri, Telefon 0417504613Original-Content von: Verein Goldener Violinschlüssel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003973/100843276