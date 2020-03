Berlin (ots) - In Niedersachsen ist das Volksbegehren Artenvielfalt gestartet. (1) Die Piraten Niedersachsen unterstützen dieses als Bündnispartner. (2)"Als Partei der Nachhaltigkeit treten wir für eine lebenswerte Zukunft ein. Insofern war es für uns selbstverständlich, dem Bündnis von über 70 Organisationen und Parteien beizutreten. Wir freuen uns, von den Bündnisgründern dahingehend angesprochen worden zu sein, zeigt dies doch, dass unsere über Digitalpolitik hinausgehenden Ziele, auch im Umweltbereich, erkannt wurden. Denn schon lange sind wir mehr als "die Internetpartei". Schließlich hängt alles mit allem zusammen, kein Thema kann wirklich getrennt von anderen gesehen werden", (3) erklärt Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen. "Wir werden somit zukünftig landesweit an allen Ständen, egal um welches Thema es geht, die Unterschriftenlisten ausliegen haben, um diese Zusammenhänge auch zu dokumentieren."Die Piratenpartei Niedersachsen erweitert ihren Forderungskatalog in Sachen Umweltpolitik (4) ständig."Inhaltlich können wir alle Themen des Volksbegehrens voll und ganz unterstützen, auch wenn uns weitergehende Forderungen lieb gewesen wären. So reichen uns die Vorgaben für naturbelassene Flächen nicht aus. Gern hätten wir beispielsweise feste prozentuale Vorgaben, wie sie den Kommunen für die Aufstellung von Windenergieanlagen vorgeschrieben sind (5) ," ergänzt Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der Piraten Niedersachsen. "Auch setzen wir uns für einen weitergehenden Schutz der Nationalparks (6) und einen Verzicht auf Ölbohrungen in der Nordsee (7) ein. Denn eins ist klar: Wir haben viel zu lange ohne Rücksicht auf Verluste gehandelt. So kann es nicht weitergehen, wollen wir unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen."Quellen:(1) https://www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt/(2) https://www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt/buendnis/(3) https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Wahlprogramm_LTW_2022(4) https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Wahlprogramm_LTW_2022Umwelt(5) https://www.sme-nds.de/initiative/show/78.html(6) https://www.sme-nds.de/initiative/show/71.html(7) https://www.sme-nds.de/initiative/show/72.html Pressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deWeb: www.piraten-nds.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4540433