Von Meera Jagannathan

NEW YORK (Dow Jones)--Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat einen britischen Medienbericht dementiert, wonach der neuartige Coronavirus über Bargeld übertragen werde. "Wir wurden falsch dargestellt. Wir haben nicht gesagt, dass Bargeld das Coronavirus überträgt", sagte WHO-Sprecherin Fadela Chaib gegenüber MarketWatch. Die Sprecherin bemühte sich um eine Klarstellung der Kommentare in einem viel zitierten Artikel in den britischen Medien. Dort war berichtet worden, die WHO habe mitgeteilt, Banknoten könnten das neue Coronavirus verbreiten und Kunden sollten sich nach dem Berühren von Banknoten die Hände waschen. Das infektiöse Covid-19 könne einige Tage lang an der Oberfläche haften bleiben.

In den britischen Medien hieß es in einem Bericht, die WHO habe vorgeschlagen, stattdessen kontaktlose Zahlungen zu verwenden. "Wir wurden gefragt, ob Banknoten COVID-19 übertragen könnten, und wir sagten, dass man sich nach dem Umgang mit Geld die Hände waschen sollte - besonders wenn man mit Lebensmitteln umgeht oder diese isst." Dies sei "gute Hygienepraxis", fügte sie hinzu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2020 05:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.