Innsbruck (pta003/08.03.2020/12:06) - Die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck, welche durch ihre Tochtergesellschaft Wolftank Systems SpA in Italien im Bereich Umweltschutz und Tanksanierung tätig ist, zur derzeitigen Situation des Unternehmens in Italien: Die italienische Regierung hat am heutigen Morgen in einem Eildekret des Ministerpräsidenten aufgrund der Coronavirus-Epidemie eine empfindliche Erweiterung der "roten Zonen" mit sofortiger Wirkung bis zum 3. April beschlossen, womit die Bewegungsfreiheit der Baustellentrupps in diesen Regionen eingeschränkt werden könnte. Betroffen sind die Region Lombardei sowie 14 weitere Provinzen. Erleichternd ist, daß die Interpretation der Ausnahme "für dringende berufliche Erfordernisse" Umweltschäden und damit die aktuell laufenden Projekte der Wolftank Systems beinhalten soll. Ebenso erleichternd ist die Präsenz von Wolftank in Italien in mehreren Standorten, so daß eine Operativität bisher gut gewährleistet werden konnte. Auch wenn es bisher noch kaum negative Auswirkung auf den Geschäftserfolg gab, gibt das lokale Management dennoch zu bedenken, dass es aufgrund der Erweiterungen der Gefahrenzonen zu signifikanten Einbussen bei Umsatz, Ebitda und Vorsteuergewinn in 2020 kommen könnte.



Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen. Das Unternehmen ist welweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird an der Frankfurter und Münchener Wertpapierborse, im direct market plus Segment der Wiener Borse AG und auf Xetra notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Interneseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter www.wolftank-adisa.com



