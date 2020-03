DÜSSELDORF (Dow Jones)--Wegen der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus will die Bundesregierung befristet bis Ende des Jahres Kurzarbeit erleichtern. Dies berichtet das Handelsblatt vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Sonntagabend aus Koalitionskreisen. Am Donnerstagabend soll es dazu ein Gespräch von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU) gegeben haben.

Geplant sei, dass der Bundestag eine Verordnungsermächtigung erteile, mit der die Bundesregierung die erweiterten Kurzarbeitsregeln aus den Zeiten der Finanzkrise wieder in Kraft setzen könne. Bisher gibt es Kurzarbeitergeld nur, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft eines Betriebs von erheblichem Arbeitsausfall betroffen ist. Diese Schwelle soll gesenkt werden.

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales verwies am Sonntag auf Anfrage von Dow Jones auf die Regelung, dass über interne Gespräche keine Auskunft erteilt würden. Er verwies aber auf entsprechende Aussagen von Arbeitsminister Hubertus Heil in der "Stuttgarter Zeitung". Der Minister hatte sich dort zum Thema geäußert: "Zum einen werden die Regeln für die Kurzarbeit verändert: Wir werden den Einsatz des Instruments in konjunkturellen Schwächephasen erleichtern und gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, für Unternehmen im Strukturwandel Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden."

March 08, 2020

