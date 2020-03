OSLO (Dow Jones)--Yara trennt sich von seinem langjährigen Anteil am Gemeinschaftsunternehmen Qatar Fertiliser Company (QAFCO). Der norwegische Düngemittelhersteller veräußert seinen Anteil von 25 Prozent am Unternehmen an Qatar Petroleum (QP) für eine Milliarde US-Dollar. Die übrigen 75 Prozent an QAFCO werden von Industries Qatar (IQ) gehalten, die wiederum zu 51 Prozent im Besitz von QP ist. Das Joint-Venture QAFCO war im Jahr 1969 gegründet worden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2020 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.