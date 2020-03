BERLIN (Dow Jones)--Der Städte- und Gemeindebund hat Defizite im Gesundheitssystem beklagt. Die Ausbreitung des Coronavirus zeige, dass sich Deutschland bei Schutzkleidung, Medikamenten und Desinfektionsmitteln zu sehr auf die weltumspannenden Lieferketten verlassen" habe, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Ziel müsse es deshalb sein, die Bevorratungen zu verbessern und mittelfristig auch Produktionsstandorte wieder in Deutschland oder Europa aufzubauen.

Auch die Krankenhausplanung solle "neu überdacht werden", forderte Landsberg. Das System sei in den vergangenen Jahren "sehr stark unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und damit auch des Bettenabbaus in Krankenhäusern" entwickelt worden. Gerade in Krisenssituationen sei es wichtig, "auch in der Fläche Krankenhäuser der Grundversorgung vorzuhalten, um damit auch Reservemöglichkeiten zu haben", forderte er. Die Finanzierung müsse gesamtstaatlich erfolgen.

Um der drohenden Rezession entgegenzuwirken, solle die Bundesregierung zudem "betroffenen Wirtschaftszweigen helfen und auch kommunale Investitionen, die erhebliche Nachfrage auslösen, stärker fördern", verlangte Landsberg.

