RIAD (dpa-AFX) - Nach Spekulationen über seinen Gesundheitszustand hat Saudi-Arabiens König Salman sich öffentlich zur Begrüßung von zwei neuen Botschaftern gezeigt. Die staatliche Nachrichtenagentur SPA veröffentlichte am Sonntag Fotos des 84-Jährigen, wie er die neuen saudischen Botschafter für Uruguay und die Ukraine vereidigt. Auf den Fotos ist König Salman beim Handschlag mit den zwei Diplomaten zu sehen.



Zuvor hatten Medienberichte über Festnahmen in der Königsfamilie zu Gerüchten darüber geführt, dass Kronprinz Mohammed bin Salman mögliche Rivalen bei der Thronfolge ausschalten wolle, weil sein Vater tot sei oder im Sterben liege. Das "Wall Street Journal" und die "New York Times" hatten unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Personen von den Festnahmen berichtetet. Kronprinz Mohammed bin Salman ist der faktische Herrscher Saudi-Arabiens und würde König Salman bei dessen Tod vermutlich auf den Thron folgen./jot/DP/edh