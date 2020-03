von Gian Hessami, Euro am SonntagHierzulande wird gebaut wie verrückt. 2019 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 8,5 Prozent auf 137 Milliarden Euro an. Laut Prognosen des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie und des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes soll der Umsatz auch in diesem Jahr wachsen - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...