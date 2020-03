von Tim Schäfer, Euro am SonntagMit der Billigmasche ist es vorbei. Mark Thompson, der Verlagschef der "New York Times" ("NYT"), schuf die Schnäppchen-Abos ab. "Die Konsumenten wissen heutzutage, dass sie für Content bezahlen müssen", erklärte Thompson auf einer Investorenkonferenz der Schweizer Bank UBS im New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...