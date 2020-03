BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition will Unternehmen finanziell unterstützen, die wegen der Coronavirus-Krise in Schieflage geraten sind. Die Regierung werde Vorschläge für entsprechende Liquiditätshilfen unterbreiten, beschloss der Koalitionsausschuss in der Nacht zu Montag in Berlin. In Kürze werde es dazu ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und den Gewerkschaften geben./bw/bk/rm/had/DP/zb