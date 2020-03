Es ist soweit. Nach dem Black Monday in der Weltwirtschaftskrise von 1929, haben wir den nächsten Montag, der in die Geschichte eingehen wird. Börsianer, die am 09.03.2020 ein Blick auf die Kurse werfen werden, werden Sorgenfalten auf dem Gesicht tragen. Die internationalen Aktienindizes stürzen rapide in die Tiefe und der Ölpreis verliert teilweise 30 %. Auch Gold uns Silber machen keine gute Figur bisher. Der sichere Hafen kann kaum profitieren oder verliert sogar an Wert. Vor den Gefahren des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...