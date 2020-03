Zu den Kapitalgebern gehören unter anderem die Venture Capital-Unternehmen Silver Lake, Andreessen Horowitz und AutoNation. Auch die Konzernmutter Alphabet ist mit von der Partie. Die Tatsache, dass Waymo sich nun aber auch hohe Beträge "von außen" holt, kann ein Indiz dafür sein, dass die Konzernmutter für dieses Projekt nicht mehr so spendierfreudig ist. Tatsächlich dauert der Weg hin zur Kommerzialisierung länger als ursprünglich geplant und verschlingt dabei hohe Summen. Geld, das die anderen Geschäftsbereiche erst verdienen müssen. Gut, dass dies mit YouTube, Cloud und Google bestens gelingt. Alphabet ist eine Position in unserem Langfristdepot. Auch der PI Global Value Fund und der Max Otte Vermögensbildungsfonds sind investiert.