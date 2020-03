Es ist eine News, die aktuell noch so gut wie niemand auf dem Schirm haben dürfte und über deren Bedeutung man sich erst langsam im Klaren werden muss: Sonoma Pharmaceuticals (WKN: A2PMPH) hat aller Voraussicht nach einen kommenden Kassenschlager im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 in petto!

Die international agierende MicroSafe Group meldet aktuell auf ihrer Webseite in aufsehenerregender roter Schrift einen erfolgreichen Test von Sonomas Microcyn-Technologie als Desinfektionsmittel im Einsatz gegen die Coronavirus-Pandemie. Entsprechende Studienergebnisse lägen demnach vor und könnten bei MicroSafe angefordert werden, so das Unternehmen.

Desinfektionsmittel erleben größten Nachfrageboom aller Zeiten

MicroSafe hatte sich erst kürzlich die Vertriebsrechte für Sonomas Desinfektionsmittel für die Märkte Europa und Australien gesichert. Im Mittleren Osten war MicroSafe bereits zuvor exklusiver Distributor. Die Produkte werden im arabischen Raum unter dem Label "MicroSafe Desinfectant & Santiser" und in Australien unter "Nanocyn" vermarktet. Ein vermutlich groß angelegter Rollout in Europa dürfte in Kürze anstehen.

Die Produktstudien seien in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Behörden in den USA, Europa und Australien erfolgt, heißt es auf der Webseite. Laut MicroSafe offeriere man "die Zukunft der Infektionskontrolle". Konkret:

Das MicroSafe Desinfektionsmittel ist die nächste Stufe in der Infektionskontrolle, führend in einer neuen Klasse von Desinfektionsmitteln und das fortschrittlichste Desinfektionsmittel der Welt.

Offensichtlich adressiert das Unternehmen nun insbesondere auch Großabnehmer wie Krankenhäuser oder Pflegeheime für das Produkt. Im australischen Webshop sind fast alle ...

