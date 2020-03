Gestern Abend starteten die Saudis mit einem 30 %-Abschlag auf die wichtigsten Ölsorten, nachdem es bis vormittags in Wien zu keiner Einigung über den Ölpreis kam. Das hatten wir schon einmal - 1991 - in ähnlicher Form und das ergab eine wesentliche Bereinigung der Kräfteverhältnisse am Ölmarkt und nachhaltige Folgen für den weltweiten Ölverbrauch. Dem folgt zunächst ein kräftiger Schock, wie in den nächsten zehn Tagen zu beobachten sein wird.



