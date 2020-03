WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung arbeitet Kreisen zufolge an einem Hilfspaket für die US-Wirtschaft, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des neuartigen Coronovirus abzufedern. Beamte aus dem Weißen Haus und dem Finanzministerium haben über das Wochenende Vorschläge erstellt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagmorgen mit Berufung auf drei namentlich nicht genannte Insider berichtet. Die unterschiedlichen Maßnahmen des Hilfspakets würden weiter beraten und seien auch noch nicht US-Präsident Donald Trump präsentiert worden.



Ein möglicher Zeitplan für das Hilfspaket sei ebenso offen, berichtet Bloomberg weiter. Es sei aber sehr wahrscheinlich, dass die Schritte nach und nach kommen werden. Zunächst werde es wohl Hilfen für kranke US-Bürger geben, dann für betroffene Unternehmen und Arbeiter und Angestellte, die wegen des Virus nicht arbeiten können. Trump steht zunehmend unter Druck, entschiedener gegen den Virus-Ausbruch vorzugehen.



Am Montag hat sich die Lage noch einmal verschärft. Zu den Sorgen wegen der fortschreitenden Verbreitung des neuartigen Coronovirus kommt ein dramatische Preiseinbruch auf den Ölmärkten hinzu. Als Ursache gelten die gescheiterten Verhandlungen des Ölkartells Opec mit den in der sogenannten Opec+ zusammengefassten Förderländern wie Russland./stk/jkr/jha/