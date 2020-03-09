FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
1ZY XFRA US98919V1052 ZAYO GROUP HLDGS DL -,001
7C0 XFRA CA21146A1084 CONTINENTAL GOLD INC.
S22 XFRA JE00B61ZHN74 SCOTTISH SALMON CO.NK-,90
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1ZY XFRA US98919V1052 ZAYO GROUP HLDGS DL -,001
7C0 XFRA CA21146A1084 CONTINENTAL GOLD INC.
S22 XFRA JE00B61ZHN74 SCOTTISH SALMON CO.NK-,90
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