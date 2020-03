FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1ZY XFRA US98919V1052 ZAYO GROUP HLDGS DL -,001

7C0 XFRA CA21146A1084 CONTINENTAL GOLD INC.

S22 XFRA JE00B61ZHN74 SCOTTISH SALMON CO.NK-,90

