Produkte auf dem europäischen Markt müssen den entsprechenden europäischen Richtlinien und Verordnungen genügen, die zudem in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) in die nationale Gesetzgebung überführt wurden. Hersteller oder Inverkehrbringer bestätigen dies mit der für das Produkt erforderlichen EU-Konformitätserklärung und durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung. Einzuhaltende EU-Richtlinien und Verordnungen können durch harmonisierte Normen konkretisiert werden. Normen sind anerkannte Regeln der Technik. Führt ein Verstoß gegen eine Norm zu einer Gefährdung für Leib und Leben, kann das auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

Zwei Arten von Notleuchten

Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Leuchten, die für den Einsatz in der Notbeleuchtung vorgesehen sind, beschreibt DIN EN 60598-2-22:2015-06. Sie verweist zum Teil auf DIN EN 60598-1 "Leuchten - Allgemeine Anforderungen und Prüfungen". Notbeleuchtung ist demnach die Beleuchtung, die wirksam wird, wenn die Stromversorgung der Allgemeinbeleuchtung ausfällt. Dies schließt auch die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege, die Beleuchtung von Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung und die Ersatzbeleuchtung ein.

Die DIN EN 60598-2-22 nennt zwei Arten von Notleuchten: Notleuchten mit Einzelbatterie sind Leuchten in Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung für die Notbeleuchtung, in der sämtliche Teile wie Batterie, Lampe, Steuereinheit sowie Prüf- und Überwachungseinrichtungen, falls vorhanden, innerhalb der Leuchte oder in ihrer unmittelbaren Umgebung (d. h. innerhalb von 1 m Kabellänge) angeordnet sind. Bei Notleuchten für zentrale Versorgung handelt es sich dagegen um Leuchten in Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung, die von einem zentralen Notstromversorgungssystem ...

