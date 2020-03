Köln (ots) - Die elf WDR-Landesstudios wollen mit einer gemeinsamen Programmaktion ein Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise setzen. "WDR Lokalzeit"-Zuschauer*innen, -Hörer*innen und -User*innen können sich eine Herz-Schablone ans Fenster kleben und eine Kerze oder ein Licht dahinter stellen - als Zeichen für alle, die gerade zu Hause bleiben und so helfen, die Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam zu meistern. Wer Teil der WDR-Mitmachaktion herzleuchten werden möchte, findet die Schablone und weitere Infos hier: www.wdr.de/k/herzleuchten



"Das Herz soll zeigen: Wir sind viele und wir sind solidarisch - mit Menschen, die das Coronavirus schon haben oder die befürchten, dass sie eine Infektion nicht so leicht wegstecken", sagt Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme im WDR. "Wir sagen damit aber auch ,Danke' an all die engagierten Beschäftigten in Krankenhäusern, in Supermärkten und an vielen anderen Stellen." Ein sichtbares Zeichen der Solidarität könne auch Hoffnung machen "Vielleicht bleibt nach der Corona-Krise ja auch etwas Positives - ein stärkerer Zusammenhalt in der Gesellschaft", so Gabi Ludwig.



Alle WDR-Lokalzeit-Ausgaben berichten heute (23.3.2020) ab 19.30 Uhr in Fernsehen, Hörfunk und Online über die Aktion.



